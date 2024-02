Reyer Venezia – Estra Pistoia: le pagelle: Tucker MvP, ci prova Moore, non pervenuto Willis.

La Reyer Venezia ha condotto il match sin dalle prime battute e nel quarto periodo le giocate decisive di Tucker hanno mandato KO l’Estra Pistoia. In semifinale ad attendere c’è l’EA7 Milano che ha demolito Trento nel pomeriggio.

PAGELLE

REYER VENEZIA

Kabengele 7: prestazione di agonismo puro per il centro canadese che domina a rimbalzo e mette a referto 13 punti, la maggior parte dei quali nei possessi decisivi. Operaio di qualità.

Tucker 8: oramai una costante il suo riconoscimento da MvP del match. Costantemente in partita, è autore delle triple che spezzano le gambe a Pistoia sul finale.

Tessitori 6.5: positiva la prestazione del centro azzurro. Molto presente in fase difensiva, contribuisce anche alle marcature con 8 punti realizzati.

Spissu 6.5: un pizzico di imprecisione in alcuni tiri aperti, ma solita partita di sostanza per il play lagunare.

Wiltjer 6.5: è il mattatore del terzo periodo, i suoi 9 punti di fila danno la spallata al match. La schiacciata in reverse sul movimento spalle a canestro entrerà negli highlights dell’intera competizione.

Heidegger 6.5 : l’israeliano è un’eccellente valore aggiunto dalla panchina. 9 punti in 16 minuti giocati, a ogni ingresso in campo trasmette energia e attende il momento giusto per sparare dall’arco.

Brooks 7: Pochi minuti ma di enorme qualità per Jeff. Sigla i 7 punti nei minuti finali che mandano definitivamente KO Pistoia, impedendo a Moore & co. di imbastire l’ultimo assalto sul meno 7.

Casarin 6: Tanta pressione su palla che limita la lucidità di Moore, ma altrettanta imprecisione in talune scelte offensive; 29 minuti in campo e 6 punti per il giovanissimo prodotto in casa.

De Nicolao 6: Non brilla in produzione offensiva ma contribuisce al successo dei lagunari con il solito “lavoro sporco” di palle recuperate.

Simms 5: Unica insufficienza per Venezia. Prestazione un po’ sottotono chiusa con virgola nei tabellini per un giocatore che ci ha abituato a ben altro finora. Un po’ troppo anonimo, in alcuni momenti del match avrebbe potuto assumere qualche responsabilità in più.

ESTRA PISTOIA

Moore 7.5 : 20 punti e 4 rimbalzi per la stella americana che sta disputando una stagione sorprendente. Anima la partenza forte dell’ESTRA e sale in cattedra nel momento in cui Venezia poteva dilagare.

Varnado 6.5: Positiva ma non brillante la prestazione del gregario di Moore. Serviva qualcosa in più dalle sua mani per ottenere l’impresa.

Willis 4: Spettatore non pagante, forse la peggior prestazione stagionale per la seconda stella di Pistoia. Brienza lo tiene in campo 35 minuti nonostante trasparisse sin dalle prime battute la sua giornata NO (soli 3 punti realizzati). Sbaglia tutto quello che può sbagliare e non trova mai il modo di entrare in partita. Deludente.

Ogbeide 6.5: Due volti della stessa medaglia: gran presenza nel pitturato che gli consente di portare 13 punti nel tabellino e giocate difensive determinanti, ma il 2 su 8 in lunetta pesa molto sul risultato finale.

Della Rosa 5.5 : Solita partita di sacrificio per il mentore della promozione, ma gli esterni della Reyer metteno a dura prova i suoi limiti fisici.

Saccaggi 5.5 : Il capitano non riesce a far valere il suo tipico carisma nei pochi minuti giocati.

Wheatle 6 : Nel quarto periodo sigla due triple di fila che impediscono alla Reyer di volar via; poteva accendersi un po’ prima!

Hawkins 5.5 : Una buona partenza ma si spegne dopo poco ed è autore di una prestazione abbastanza anonima.

Del Chiaro 6.5 : Positivo l’impatto per il giovane classe 2001 alla sua prima esperienza in una final 8 di Coppa Italia. E’ uno dei pochi a portare scintille di energia in uscita dalla panchina.

Foto: Reyer Venezia on X

