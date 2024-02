Coppa Italia 2024: l’EA7 Milano DEMOLISCE una bruttissima Trento

Olimpia EA7 Milano – Dolomiti Energia Trentino 80-57

(20-17; 19-6; 26-12; 15-22)

È davvero difficile commentare la sconfitta della Dolomiti Energia Trento contro l’Olimpia EA7 Milano perché è durata molto meno di un tempo, visto che al 20′ le due compagini erano sul +16 per i biancorossi. Eppure il primo periodo non era nemmeno stato così male perché i trentini avevano risposto colpo su colpo ma tra il secondo e il terzo quarto hanno spento tutto lo spegnibile e per una decina di minuti di tempo effettivo non hanno fatto canestro nemmeno per sbaglio. Al 30′ le Scarpette Rosse erano sopra di 30, dimostrando tutta la sua forza a una delle migliori formazioni del girone d’andata. Gli ultimi 10 minuti servono solo per aggiornare le statistiche dei singoli giocatori e alla fine l’Olimpia EA7 Milano accede alle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia 2024 con il punteggio finale di 80 a 57 contro Trento.

Olimpia Milano: Bortolani 0, Tonut 5, Melli 3, Napier 9, Ricci 5, Flaccadori 6, hall 9, Caruso 4, Shields 14, Mirotic 5, Hines 6, Voigtmann 14. All. Ettore Messina.

Trento: Hubb 12, Alviti 9, Niang 4, Conti 0, Forray 9, Cooke 4, Udom 0, Biligha 5, Grazulis 5, Mooney 3, Baldwin 6. All. Paolo Galbiati.

QUI trovi le stats complete della gara in questione.

