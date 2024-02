Esclusiva BU, Pajola a 360°: Virtus Bologna, Italbasket, cos’ha portato in più Banchi e su Teodosic…

BasketUniverso ha avuto l’opportunità, grazie alla collaborazione dell’ufficio stampa della Virtus Bologna e che ringraziamo, di intervistare in esclusiva Alessandro Pajola, con il quale abbiamo parlato della sua avventura con la VuNere finora, le prospettive in vista delle Final Eight di Coppa Italia, il rapporto con coach Luca Banchi e quello che ha portato con…

questo articolo

. Questo contenuto è riservato ai soli iscritti di