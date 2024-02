L’Olimpia EA7 Milano si è qualificata all’ultima giornata possibile del girone d’andata alle Final Eight di Coppa Italia 2024 ma è riuscita, grazie a una serie di incastri favorevoli, a chiudere comunque al 4° posto e quindi non avere proprio un cammino impossibile, anche se Trento e potenzialmente Venezia sono due avversarie non banali.

I meneghini devono riscattarsi dopo la figuraccia dell’anno scorso sempre a Torino contro la Germani Brescia ai Quarti di Finale che poi vinse il trofeo. E in generale devono risollevarsi dopo una prima metà di stagione a dir poco deludente tra Serie A ed EuroLega. La vittoria della Coppa Italia li potrebbe aiutare a provare a fare il miracolo in Europa e soprattutto a guardare ai playoff con maggiore fiducia.

Ecco quindi 3 motivi per cui l’Olimpia Milano potrebbe vincere la Coppa Italia 2024.

Voglia di rivincita

Il primo l’abbiamo un po’ anticipato nell’incipit. Milano deve vincere. Non ha scuse quando perde. Ha il roster più lungo, più forte e più costoso di tutti. Non può permettersi di non vincere in Italia, anche se non dobbiamo dimenticarci della Virtus Bologna e poi anche di Brescia e Venezia. Sicuramente i meneghini vorranno riscattare un inizio di stagione a dir poco deficitario e alzare un trofeo ti fa spesso dimenticare momenti difficili o sconfitte pesanti.

Shavon Shields e Nikola Mirotic

Finalmente, dopo tanta tempo, li vedremo insieme. E insieme questi due sono sinonimo di punti e spettacolo. Stiamo parlando di quelli che molti considerano 2 giocatori da primo quintetto di EuroLega, quindi figuriamoci cosa possono fare in Italia. Purtroppo l’EA7 li ha avuti molto poco contemporaneamente e soprattutto quasi mai al 100% della forma. Forse nemmeno a Torino saranno proprio al 100%, soprattutto il montenegrino, ma hanno giocato in condizioni psico-fisiche peggiori e per questo ci aspettiamo grandi cose da loro.

Gli italiani

In una competizione come la Coppa Italia il reparto italiani fa la differenza e le Scarpette Rosse hanno probabilmente il migliore di tutti o quantomeno al pari della Virtus. Diego Flaccadori e Giordano Bortolani sono cresciuti esponenzialmente, tanto da diventare dei giocatori di rotazione a tutti gli effetti dei biancorossi, per poi non parlare di Nicolò Melli e Stefano Tonut, due titolari inamovibili dell’Italbasket. Giampaolo Ricci sta vivendo una stagione difficile ma comunque è un cestista di grande esperienza e chissà che magari Guglielmo Caruso, giocando così tante gare in pochi giorni non potrà dare una mano per qualche minuto qua e là.

