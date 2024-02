L’EuroLega si siede a parlare con Stella Rossa e Partizan: in arrivo licenze pluriennali?

In seguito alle notizie sull’incontro tra il presidente di Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga, e l’amministratore delegato, Paulius Motiejunas, e i principali dirigenti di Stella Rossa e Partizan Belgrado, l’EuroLega ha rilasciato una dichiarazione ufficiale.

Le notizie iniziali parlavano della possibilità di avviare colloqui per la stipula di contratti di licenza A con i relativi posti garantiti nella Turkish Airlines EuroLeague per i giganti di Belgrado.

“Alla luce dei recenti articoli pubblicati da diversi media, Euroleague Basketball desidera dichiarare che: Il presidente di Euroleague Basketball, Dejan Bodiroga, e l’amministratore delegato, Paulius Motiejunas, hanno incontrato i membri esecutivi del Crvena Zvezda Meridianbet Belgrado e del Partizan Mozzart Bet Belgrado giovedì 8 febbraio, durante la loro visita a Belgrado. Lo scopo di entrambi gli incontri è stato quello di scambiare idee, rivedere le collaborazioni in corso e valutare quelle future. Euroleague Basketball ringrazia entrambi i club per aver ospitato la propria rappresentanza”.

EuroLeague 's statement on the visit to Belgrade pic.twitter.com/ACL6G7EfGH — Aris Barkas (@arbarkas) February 8, 2024

Non sarà così semplice per l’EuroLega dare delle licenze pluriennali alla Stella Rossa e al Partizan Belgrado ma non ci sentiamo per nulla di escluderlo. Questa non è detto che sia una buona notizia per la Virtus Bologna…

