3 top coach italiani che non hanno (ancora) trovato squadra

Quest’estate è stata molto strana per le panchine di Serie A perché si è puntato meno rispetto al solito su coach italiani e più su allenatori stranieri: Igor Milicic a Napoli, Tom Bialaszewski a Varese, la conferma di Neven Spahija a Venezia e Dimitris Priftis a Reggio Emilia. Questo ha fatto sì che molti top coach italiani non siano riusciti a trovare una panchina dove sedersi già da metà agosto, costretti a dover aspettare i passi falsi di qualche collega per trovare una nuova sistemazione.

Andiamo a vedere 3 grandissimi coach italiani che al momento non hanno un contratto con una squadra di club.

Andrea Trinchieri

L’ex Bayern Monaco ha lasciato la Germania ma non è riuscito a trovare un’altra panchina in EuroLega, anche perché non ci sono stati tantissimi cambi tra le squadre della massima competizione europea per club. In verità non si è parlato nemmeno troppo di lui, si era vociferato di un possibile interessamento della Virtus Bologna, ma poi è rimasto Sergio Scariolo e quindi è tramontato tutto. Milano potrebbe essere un’idea per l’estate prossima, lui che è nato e cresciuto – fisicamente e cestisticamente – nel capoluogo lombardo. Ma sappiamo che il “Trinka” è uno da progetto lungo, quindi, se dovesse firmare da qualche parte quest’anno, difficilmente si potrebbe trasferire già l’estate prossima, anche se nel basket tutto è possibile…

Luca Banchi

Il nativo di Grosseto, in verità, un contratto ce l’ha ed è quello con la Lettonia, che allenerà anche al Mondiale asiatico. L’ex Siena, Milano e Pesaro, dopo l’avventura di Strasburgo con Nicola Alberani, era stato molto vicino al Baskonia ma poi non se n’è fatto nulla e ora non ha una squadra di club. Stiamo a vedere se tornerà in Serie A oppure se a stagione iniziata troverà sistemazione magari in qualche formazione di EuroCup o magari di EuroLega, in Italia o in Europa.

Walter De Raffaele

L’ex Venezia non inizierà una preparazione con la Reyer dopo 13 estati, tra vice e capoallenatore. Anche lui era stato accostato a Bologna ma poi, come ci ha detto, è stato molto vicino a Lubiana, che però ha preferito puntare su un altro italiano, Simone Pianigiani, fermo da diverse stagioni. Rispetto ai primi due, soprattutto Trinchieri, è probabile un suo ritorno in Serie A, magari in una Brescia o in una Trento, giusto per citare due piazze interessanti con degli allenatori giovani che non è detto riescano a fare bene. Stiamo a vedere cosa accadrà anche per il livornese.