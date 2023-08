Nemmeno la pioggia di triple scalfisce l’Italbasket: battuta la Nuova Zelanda nell’ultima amichevole

Sono 7 vittorie su 7 nelle amichevoli pre-Mondiale per l’Italbasket, che prevalgono non senza fatica sulla Nuova Zelanda nella seconda e ultima partita della Solidarity Cup a Shenzen, in Cina, dopo il successo di ieri sul Brasile.

Italia – Nuova Zelanda 88-81

La partita è molto fisica fin dalle prime battute, con la Nuova Zelanda che non si tira indietro nemmeno quando c’è da “fare a cazzotti”. Nel marasma del primo quarto Pozzecco rimedia un fallo tecnico, mentre gli Azzurri trovano risposte convincenti soprattutto da Matteo Spagnolo. Il match è comunque equilibrato, con gli All Blacks che fanno grande affidamento sul tiro da tre e l’Italia che corre spesso in contropiede. Il primo tempo si conclude in perfetta parità, 43-43.

Il secondo tempo inizia con l’ennesima tripla neozelandese, e non è l’unica. La Nuova Zelanda continua a far piovere triple sugli Azzurri, capaci però di rimanere attaccati alla gara fino al canestro del capitano Datome che accorcia sul 59-62 al 30′.

Al rientro in campo l’Italbasket inverte l’inerzia della gara prima con la tripla del pareggio di Fontecchio, poi con altri punti di Datome per il +2. Anche gli Azzurri ci prendono gusto da oltre l’arco, due triple di Ricci e Diouf valgono il massimo vantaggio di +7. Il volume di tiri da tre segnati dalla Nuova Zelanda continua ad essere impressionante, tanto che gli All Blacks rientrano e passano a condurre 77-76 proprio da dietro l’arco. Pozzecco rimette in campo i titolari, con Tonut che realizza due canestri importantissimi e la difesa azzurra che finalmente tiene botta. L’Italia prova a complicarsi la vita nell’ultimo minuto, facendosi colpire due volte in pochi secondi, ma i tiri liberi consegnano agli Azzurri l’ennesima vittoria di queste amichevoli.

L’Italbasket chiude la preparazione da imbattuta, la prossima partita sarà contro l’Angola il 25 agosto: la prima del nostro Mondiale.

Italbasket: Spagnolo 14, Ricci 12, Tonut 12, Polonara 8, Datome 8, Spissu 8, Fontecchio 8, Melli 7, Diouf 6, Severini 3, Procida 2.