Bahamas, Bahrain, Camerun, Croazia e Polonia al PreOlimpico, psicodramma Argentina

Bahamas, Bahrain, Camerun, Croazia e Polonia continuano a sognare la qualificazione alle prossime Olimpiadi. Sono loro le squadre vincitrici dei cinque tornei di qualificazione ai Pre-Olimpici, dove incontreranno anche le nazionali che non si qualificheranno direttamente per i Gioghi attraverso i Mondiali.

La notizia è la qualificazione delle Bahamas che hanno chiuso il torneo senza sconfitte. Clamorosa eliminazione per l’Argentina, battuta dal team caraibico sia nel primo girone che nella finalissima. Per le Bahamas, autentica mina vagante anche nella prossima estate, super prestazione nella finalissima del sempreverde Eric Gordon con 27 punti e sei triple a segno, doppia doppia da 10 punti e 21 rimbalzi per DeAndre Ayton, in doppia cifra anche l’altra stella Buddy Hield (15) e Travis Munnings (16). In casa argentina 21 per Deck, 15 per Delfino e 14 per Campazzo nella sconfitta 82-75. Un’altra delusione atroce dopo la mancata qualificazione al Mondiale, forse la fine definitiva dei fasti della “generaciòn dorada”.

In Europa successo della Polonia che festeggia con il suo pubblico dopo la vittoria thrilling con la Bosnia-Erzegovina di Musa e Nurkic, piegata 76-72. Alla Turchia, invece, non basta il fattore campo per battere la Croazia, capace d’imporsi a Istanbul per 74-81 con Saric (22), Hezonja (16) e il naturalizzato Jaleen Smith (14) sugli scudi.

In Africa festeggia il Camerun che batte il Senegal 80-74, trascinato dai 14 assist di Samir Gbetkom. In Asia, dove il format è stato caratterizzato da un girone da sei squadre senza una fase successiva, vittoria del Bahrain, a punteggio pieno con Mustafa Rashed nelle vesti del trascinatore (21 punti di media).