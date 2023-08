3+1 giocatori NBA che potrebbero rappresentare le Bahamas (e che non l’hanno ancora fatto)

Le Bahamas hanno vinto il torneo di pre-qualificazione al Pre-Olimpico in Argentina grazie alla guida di tre giocatori NBA. Ora il Paese potrebbe accogliere altri nomi nel suo roster.

Mentre Buddy Hield gioca da tempo per il suo Paese, DeAndre Ayton ed Eric Gordon si sono uniti al tiratore degli Indiana Pacers per sconfiggere l’Argentina nella finale del torneo.

Gordon, che in precedenza aveva giocato per Team USA nella Coppa del Mondo FIBA 2010, ha ottenuto un’eccezione dalla FIBA dopo che la US Basketball ha dato il permesso al giocatore di cambiare squadra.

Altri tre giocatori potrebbero essere eleggibili per unirsi alle Bahamas, secondo quanto riportato dall’insider NBA Marc Stein. Evan Mobley, Isaiah Mobley e Naz Reid hanno tutti legami familiari con il Paese e potrebbero rappresentare la Nazione in uno dei quattro tornei di qualificazione olimpica del prossimo anno.

Al momento non è chiaro se tutti e tre i giocatori siano in possesso del passaporto delle Bahamas. In tal caso, le Bahamas potrebbero schierare un quintetto iniziale composto interamente da giocatori NBA. In caso contrario, tutti e tre i giocatori concorreranno per un posto riservato a un giocatore naturalizzato, poiché tutte le persone che hanno acquisito il passaporto di un Paese dopo i 16 anni sono considerate tali nelle competizioni FIBA.

Un altro giocatore potrebbe unirsi alla corsa per il posto di giocatore naturalizzato: Klay Thompson. Suo padre, Mychal Thompson, è stato un importante giocatore NBA negli anni ’80 ed è nato nella Bahamas, come vi raccontiamo QUI.