L’Italbasket vola nelle classifiche social (grazie ad “Afternoon”) e la FIBA le conferisce un premio

Nell’ambito del XXII FIBA Congress che si è tenuto a Manila la Federazione Internazionale ha presentato il “FIBA Awards Ceremony“, all’interno del quale le Federazioni Nazionali, tra cui l’Italbasket, sono state celebrate e premiate in differenti categorie.

Terzo posto mondiale tra le Nazionali iscritte alla FIBA per l’Italbasket quanto a “engagement” sulle piattaforme social dietro solo ad Argentina e Francia, un riconoscimento prestigioso e che conferma la qualità del lavoro svolto in ambito Digital e il genuino interesse per le Squadre Nazionali e per la tipologia di contenuti proposti.

Questi i numeri dei followers sugli account @italbasket, lo scorso anno l’offerta si è arricchita anche di Twitch mentre nel 2023 il “neonato” è stato TikTok.

Facebook: 171.000

Twitter: 66.000

Instagram. 264.000

Youtube: 36.000

Twitch: 20.000

TikTok: 37.000

Qualche altro dato:

Dal 1° giugno al 23 agosto:

– tra le varie Federazioni FIP è al primo posto nelle visualizzazioni video su Youtube con 1 milione. Inoltre è nella TOP 5 su Tik Tok, Twitch e IG.

– al terzo posto in termini di engagement complessivo, dietro solo USA e FRANCIA.

Dal 1° agosto al 23 agosto:

– FIP è al secondo posto in termini di total engagement, subito dietro Team USA con 2,6 milioni di interazioni

– Primo posto per engagement su YouTube e Top 3 su TikTok

Nell’arco degli ultimi 365 giorni:

– Top 3 per engagement (11.8 milioni) e Top 2 in engagement medio per post (2.600). TOP 1 su YouTube

– Top 6 in visualizzazioni video totali, Top 2 su Tiktok (ma top 4 su YT)

Fonte: ufficio stampa FIP

Leggi anche: L’altra storia dell’Araneta Coliseum, l’arena dove si deciderà il futuro degli Azzurri