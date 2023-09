3+1 Nazionali che ci hanno fortemente deluso in questo Mondiale

Come in ogni competizione, ci sono Nazionali che sorprendono, ma che ne sono altrettante che deludono. Quest’oggi vogliamo partire dalle 3+1 che maggiormente hanno disatteso le aspettative in questo Mondiale, cominciando dalla terza più deludente, fino ad arrivare a quella più deludente di tutte.

Australia

Sull’Australia di Josh Giddey c’erano grandissime aspettative però nemmeno infinite per questo Mondiale, come magari ce n’erano nelle Nazionali che seguiranno. In più hanno avuto la sfortuna di trovarsi un secondo girone veramente “della morte” perché trovarsi la Slovenia di Luka Doncic e i campioni del Mondo della Germania, che non hanno perso nemmeno una gara, non è un sogno, anzi. Ci hanno certamente deluso perché ci saremmo aspettati una vittoria contro gli sloveni, ma così non è stato e hanno chiuso la manifestazione iridata al 10° posto, dietro alla Spagna tra quelle che non si sono qualificate per i Quarti di Finale. L’unica nota positiva è l’aver strappato un pass per Parigi 2024 essendo riusciti a terminare la loro corsa davanti alla Nuova Zelanda.

Team USA & Canada

Team USA ha senza dubbio tradito tutte le aspettative possibili e immaginabili. Sapevamo che non si trattavano degli USA migliori di sempre, non era il Dream Team, però non era nemmeno una squadra di scappati di casa presi per la strada. Gli statunitensi hanno perso 3 gare su 9, di cui una volevole per la finale e l’altra per una medaglia. Inutile dire che se ti chiami Team USA, DEVI vincere. Non hai altre alternative. E se non vinci nemmeno un bronzo, possiamo dire che è un fallimento sportivo, checché ne dica Giannis Antetokounmpo.

Per quanto riguarda il Canada, l’abbiamo inserita in questa lista perché avevano 7 giocatori NBA molto forti a roster e quindi avrebbero dovuto vincere almeno una medaglia almeno d’argento. Certo, una medaglia è stata vinta, di bronzo, ma avrebbero potuto portare a casa l’oro, come hanno dimostrato battendo gli USA. Hanno perso con la Serbia in Semifinale, e nemmeno contro la Serbia più forte degli ultimi anni. Non possiamo dire che è un fallimento perché hanno vinto la prima medaglia mondiale della loro storia ma ci saremmo aspettati un metallo più prezioso del bronzo da Dillon Brooks, SGA, RJ Barrett e compagni.

Francia

Abbastanza banale dire che la Francia è stata la GRANDISSIMA DELUSIONE di questa FIBA Basketball World Cup 2023. Tutti quanti ci aspettavamo di vederli almeno in Semifinale. Invece sono stati umiliati dal Canada all’esordio assoluto e poi hanno incredibilmente perso contro la Lettonia in una gara che non ci saremmo mai aspettati di vedere. I francesi sono addirittura riusciti a chiudere dietro il Sud Sudan, che si è posizionata come migliore formazione tra quelle che non sono riuscite ad accedere al 2° girone. Insomma, la Francia 18a al Mondiale è un fallimento sportivo assoluto, per loro fortuna però ci saranno alle Olimpiadi del 2024 perché sono la Nazionale ospitante.

