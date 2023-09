I BC Wolves di Kaukenas si trasferiscono a Dubai, tra tante ombre

Da ormai oltre un anno si discute del possibile ingresso degli Emirati Arabi nel basket europeo. Da parte di questi ultimi c’è sicuramente interesse nel mondo NBA, hanno infatti ospitato diversi eventi nei mesi scorsi ad Abu Dhabi, ma ora gli emiri hanno puntato un club lituano. Ieri il Dubai Media Office, praticamente l’ufficio stampa della città, ha annunciato che i BC Wolves si trasferiranno negli Emirati nella prossima stagione.

I Wolves sono una squadra lituana nata nel 2022 e che disputerà l’EuroCup nella prossima stagione, nel proprio roster contano l’ex Real Madrid Jeffrey Taylor e Christian Mekowulu, e molto presto potrebbero avere in prestito anche Arturs Zagars. Il presidente è Rimas Kaukenas, leggenda lituana ed ex giocatore anche di Cantù, Siena e Reggio Emilia. Proprio Kaukenas compare nel video del Dubai Media Office insieme agli emiri e ai fratelli Lavrinovic, ritiratisi nel 2022 ed entrati nei Wolves.

#Dubai will be the headquarters for the matches of the Lithuanian team “BC Wolves” in the European Basketball League. Dubai will also be the headquarters for the club, which is considered one of the elite clubs in Lithuania and Europe. @DubaiSC pic.twitter.com/iSR4ba2wQh

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 11, 2023