Dopo una partenza stentata, larga vittoria per Team USA

USA-REPUBBLICA CECA 119-84

(18-25, 29-18, 35-17, 37-24)

Partita che parte subito in salita per Team USA, subito sotto nel punteggio per 2-9 e che scivola anche in doppia cifra di svantaggio a metà quarto (7-17) dopo una bella tripla di Schilb. Sul finale di frazione si prova a limitare i danni, ma è comunque la Rep. Ceca a chiudere avanti per 18-25. Nei secondi dieci minuti i cechi provano a resistere al tentativo di rimonta stelle e strisce, riuscendo per altri 4′ a mantenere la testa della partita prima della tripla del sorpasso a firma Kevin Durant, che ritocca il punteggio per il 34-33. Satoransky e compagni riescono però ad andare negli spogliatoi sotto di soli quattro punti sul 47-43 grazie a una tripla allo scadere del solito Schilb.

Al rientro dalla pausa lunga sembra che ci sia ancora una partita: fino a 3′ minuti allo scadere della frazione i ciechi rimangono sotto la doppia cifra di svantaggio prima di crollare rovinosamente, schiacciati dalla difesa statunitense. Il parziale è impietoso e KD e soci chiudono il conto andando sul +22 con soli 10′ minuti rimasti. L’ultima frazione è una semplice passerella, con i ragazzi di coach Popovich che amministrano e aumentano il vantaggio fino a chiudere la gara sul punteggio di 119-84.

USA: Grant 0, Johnson 0, Lavine 13, Mcgee 10, Tatum 27, Adebayo 6, Booker 5, Durant 23, Green 8, Holiday 11, Lillard 8, Middleton 8

REP. CECA: Balvin 15, Palyza 7, Satoransky 12, Sehnal 5, Vesely 13, Auda 6, Bohacik 2, Jelinek 7, Peterka 0, Schilb 15, Sirina 0, Vyoral 0