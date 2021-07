Sergio Scariolo, neo allenatore della Virtus Segafredo Bologna con un passato in NBA ai Toronto Raptors, è stato intervistato da Roberto De Ponti de Il Corriere dello Sport e ha parlato di Fontecchio e Polonara. Ecco un estratto riportato da bolognabasket.org:

Si aspettava un’Italia così?

“Se rispondessi di sì, farei il fenomeno. Se rispondessi di no, farei un torto a come gli Azzurri hanno lavorato e a quello che hanno fatto, soprattutto nel Preolimpico. Oggi l’Italia è difficilissima da affrontare per chiunque: quale altra squadra ha dodici­ giocatori­ dodici in grado di segnare da tre punti?”.

È esplosa inaspettatamente.

“E per questo mi chiedo come sia possibile che qualcuno in Italia non abbia visto le potenzialità di Polonara e Fontecchio, per fare due nomi, ma potrei dire anche di Tonut e Pajola. La tendenza cronica a sottovalutare la squadra è la stessa tendenza a sottovalutare i giocatori. Magari in parte è stata anche responsabilità dei giocatori stessi, ma il loro potenziale era impossibile da non vedere”.