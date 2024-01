La Fortitudo strapazza Cividale e agguanta le Final Four di Coppa Italia

La Fortitudo Flats Service archivia immediatamente la sconfitta rimediata nel derby giocato in casa di Cento e coglie una vittoria fondamentale per conquistare l’accesso alle Final Four di Coppa Italia battendo al PalaDozza la UEB Gesteco Cividale con un perentorio 90-77.

Un punteggio che probabilmente non racconta appieno quello che è stato il dominio schiacciante degli uomini di Caja per tutto l’arco dei 40’. La Fortitudo ha infatti schiacciato sul pedale dell’acceleratore sin dal primo quarto, soffocando i creatori del gioco friulano con una difesa asfissiante e colpendo grazie al gioco dominante dI Mark Ogden e di uno straripante Deshawn Freeman (MVP assoluto della partita con un bottino di 25 punti conditi da 7 rimbalzi), che i loro tagli back door sotto canestro si sono rivelati due spine nel fianco della retroguardia di Cividale che è scivolata a -11 già sul 18-7. Una fiammata di Cole – autore di 8 punti ravvicinati (ha poi chiuso a quota 18) – ha stoppato al’emorragia e aiutato a restare in scia Cividale che, però, dopo aver chiuso a -10 il primo tempo, è definitivamente crollata sotto le triple di un Aradori chirurgico dall’arco (24 punti con 4/8 da tre e 5/6 da due), toccando anche il -23 a una manciata di secondi dalla fine del terzo quarto. La frazione conclusiva si è quindi trasformata in una pura passerella biancoblù, nella quale Cividale è soltanto riuscita a rendere meno amaro il passivo finale con le triple del giovane Isotta, interrotte dalla poderosa schiacciata finale di Freeman. In casa biancoblù, oltre a Freeman, Aradori e Ogden (16 punti) si sono messi in luce anche Fantinelli e Bolpin, autori di 10 punti a testa.