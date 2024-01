Gran Canaria DOMINA un Real Madrid decimato

Gli infortuni si accumulano per il Real Madrid e la squadra decimata guidata da Chus Mateo sta incontrando notevoli problemi in campo. Dopo aver ceduto contro Murcia nel 18° turno di Liga ACB e essersi ripreso contro Bilbao in casa, il Real Madrid è inciampato di nuovo in trasferta, perdendo 100 a 77 contro Gran Canaria.

Ethan Happ ha guidato la squadra di Jaka Lakovic alla sua più grande vittoria interna della stagione con 17 punti, mentre A.J. Slaughter l’ha seguito con 16. John Shurna ne ha aggiunti 15, Ferran Bassas ha realizzato 13 punti e anche Ben Lammers ha raggiunto la doppia cifra con 11.

Dall’altra parte, Mateo non ha potuto contare su Sergio Llull, Walter Tavares, Guerschon Yabusele e Mario Hezonja, ed è entrato in campo con 10 giocatori.

Dzanan Musa ha guidato il Real Madrid con 17 punti, Sergio Rodriguez subito dietro con 13, mentre Vincent Poirier ha sfiorato la doppia doppia con 11 punti e 9 rimbalzi. Facundo Campazzo e Rudy Fernandez hanno aggiunto 10 punti ciascuno.

Il Real Madrid, quindi, è sceso a 17-3 ma rimarrà in testa alla classifica almeno per un altro turno, mentre Gran Canaria è migliorato a 13-7, assicurandosi il quarto posto nella classifica ACB.

