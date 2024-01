Dwight Howard e gli Strong Group Athletics hanno perso la finale del Dubai International Championship

La cavalcata della Strong Group Athletics al Dubai International Basketball Championship si ferma in finale, dove ha prevalso l’Al Riyadi Beirut per 77-74. La squadra filippina era divenuta nota nelle ultime settimane per aver firmato due ex NBA come Dwight Howard e Andre Roberson proprio per la partecipazione al torneo asiatico. I due americani non hanno deluso le aspettative, risultando migliori in campo in praticamente tutte le partite, con Howard autore di una doppia-doppia da 26 punti e 20 rimbalzi in semifinale.

La Strong Group Atlethics era finita anche a -19 nel terzo quarto, riuscendo poi in una clamorosa rimonta nella frazione finale. Jordan Heading ha firmato il pareggio a quota 74, mentre Robertson poco dopo ha fallito il canestro del vantaggio. A 3 secondi dalla fine, Ismail Abdelmoneim ha segnato la tripla decisiva per consegnare la vittoria all’Al Riyadi.

Sia Howard (18 e 12 rimbalzi) che Roberson (24 e 13 rimbalzi) hanno chiuso la finale con una doppia-doppia, mentre Gabriel Harris ha segnato 23 punti per l’Al Riyadi.

Ora sarà capire cosa ne sarà del futuro di Dwight Howard, che aveva firmato solo per questo torneo con la squadra filippina. Non è un segreto che il centro americano voglia tornare in NBA.