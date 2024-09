L’EA7 Milano vola in finale trascinata dal giovane Dimitrijevic!

L’EA7 Milano non delude nel primo appuntamento stagionale guadagnandosi la finale della Supercoppa LBA.

La Reyer è apparsa ancora molto indietro in termini di condizione fisica e fluidità di gioco. Grande delusione di giornata l’atteso Xavi Munford, troppo spento e poco incisivo nei momenti in cui avrebbe dovuto salire in cattedra. Graditissima sorpresa per Milano: Nenad Dimitrijevic è un gran bel giocatore.

1 QUARTO

Dimitrijevic si presenta con personalità e ispira il parziale iniziale di Milano; dopo appena quattro minuti di gioco coach Spahija è costretto al primo time-out per il rischio che la partita scivoli via (11-2).

Kabengele è molto presente sotto le plance ma non perfeziona in lunetta i falli subiti (0 su 4); molto bene Nebo che dimostra subito intesa con Mirotic. L’ingresso in campo di Casarin e Tessitori anima un po’ i ritmi della Reyer; molti extra-pass, tuttavia, non vengono ben capitalizzati.

Mani fredde dall’arco da entrambe le parti, ma Milano difensivamente ha qualcosa in più e il primo quarto si chiude sul punteggio di 20-12.

2 QUARTO

Letargo offensivo per Milano nei primi sei minuti del secondo periodo. Continuano i problemi con il tiro da fuori e solo Mirotic li risolve con la tripla che riporta di sei lunghezze davanti i suoi.

Molto positivo Simms spalle a canestro mentre Munford non riesce a individuare i suoi riferimenti, confermando le difficoltà emerse nelle amichevoli pre-campionato.

Sul finire di primo tempo Venezia va in corto circuito offensivo e ne approfitta un super Flaccadori a piazzare il parziale che indirizza la partita verso i meneghini. Si va alla pausa sul 39-24 EA7 (Mirotic 8, Dimitrijevic 7; Nebo 6 – Kabengele 7, Parks 4, Simms 4). Dato importante da rilevare: per la Reyer soltanto tre assist prodotti, mentre sono 13 quelli di Milano.

3 QUARTO

Non è giornata per Venezia.

Milano apre le valvole da fuori, ogni biancorosso che mette piede sul parquet porta un contributo per mandare il match ai titoli di coda. Organizzazione difensiva impressionante: la Reyer non riesce mai ad attaccare il ferro e spesso è costretta a tiri della disperazione sulla sirena dei 24.

Simpatico aneddoto al 27’: Leandro Bolmaro in contropiede sfodera la sua vena argentina con un no-look dietro la schiena mal riuscito, generando la furia di Ettore Messina che manda sul cubo Dimitrijevic. Dopo un secondo di gioco Bolmaro subentra nuovamente a Dimitrijevic dopo il duro rimprovero del coach in panchina che non vuole lasciare nulla al caso.

59-40 all’ultima pausa, garbage time in arrivo?

QUARTO PERIODO

Di orgoglio la Reyer si riavvicina (o quantomeno riduce il margine pesante). Benissimo Simms che si conferma il trascinatore dei suoi in una serata difficile, unitamente a Casarin. Sale il livello della prestazione anche di Tessitori e Venezia si porta a meno 10 (59-49) a sette minuti dal termine. Tra tanti veterani ci pensa Dimitrijevic a regalare ai suoi la serenità per gli ultimi minuti di match mettendo a segno cinque punti di fila che spezzano l’inerzia lagunare.

Il punteggio finale è 73-62.

l pubblico applaude l’ultimo coro intonato dai tifosi della Reyer sconfitti, a testimonianza dello spirito di sportività straordinario che anima queste manifestazioni.

MvP del match: Nenad Dimitrjevic con voto 8.

TABELLINI

EA7 OLIMPIA MILANO

Dimitrijevic 14, Ricci 7 , Shields 4, Mirotic 3, Bortolani, Tonut 4, Bolmaro 5, LeDay 10, Nebo 8, Caruso, Diop 3, Flaccadori 5

REYER VENEZIA

Tessitori 12, Kabengel 9, Casarin 10, Ennis 7, Simms 8, Munford 4, Wheatle 5, Lever, Moretti 3, Janelidze, Parks 4

Leggi anche: Trapani Shark, il tar conferma il daspo a Valerio Antonini: la sua risposta..