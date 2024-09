La super-rimonta di Napoli non basta: Shengelia porta la Virtus Bologna in finale!

La seconda semifinale ci regala molte emozioni: la Virtus Bologna batte un’eroica Napoli Basket in un match dai mille volti.

Toko Shengelia e Zach Copeland gli assoluti protagonisti del match con due prestazioni sontuose.

1 QUARTO

La Virtus Bologna mette le cose in chiaro sin dai primi minuti mettendo a referto 29 punti con pochissimi errori al tiro. Clyburn si presenta con sette punti di fila, poi Shengelia e Hackett aggiungono il carico. Napoli non ha un approccio timido ma soffre troppo la fisicità avversaria. Copeland, Manning e Woldetensae segnano dall’arco, ma l’attacco al ferro è impedito da un giganteggiante Zizic. Bologna tira con il 67% da 3, il 50% da 2, e il 100% ai tiri liberi.

29-16 alla prima sirena.

2 QUARTO

Napoli trova spesso la via del canestro, ma Bologna è indomabile. Belinelli si presenta con 2 su 2 dai tre punti, Hackett continua a bucare la retina e raggiunge subito la doppia cifra. Intanto Kevin Pangos fatica sulla marcatura stretta di Pajola e la partita rischia di scivolare via prematuramente al time-out di Igor Milicic sul punteggio di 39 – 21.

Zach Copeland è l’unico a mettersi in proprio nei partenopei ma da solo non basta. Diverse gite in lunetta per Bologna, intanto Napoli continua a litigare con il canestro e il primo tempo si chiude 52 – 34.

3 QUARTO

Il terzo quarto di Napoli è pure fantascienza.

Zach Copeland entra in trance agonistica e manda a segno tutto ciò che gli passa per le mani (14 punti nel solo terzo periodo). Kevin Pangos si scusa del ritardo e disegna pallacanestro raggiungendo quota 13 personale. La zone-press di Milicic manda nel pallone Hackett e Pajola, spezza l’inerzia offensiva Virtus e permette ai partenopei di correre in contropiede sui tanti tiri sbagliati dalle VuNere. Incredibilmente Napoli si ritrova sopra di quattro punti con un parziale di 22 a 0 e ben 36 punti segnati nel periodo.

Morgan ricuce con due buone entrate; il terzo quarto finisce sul punteggio di 70 pari.

4 QUARTO

Bologna si ricompatta: Polonara dai tre punti riporta i suoi in vantaggio, l’intensità difensiva aumenta e Napoli inizia a pagare le energie spese per riaprire il match. Copeland prosegue la sua serata di follia e arriva a quota 30 con un’altra tripla segnata; Pangos sembra tornato quello di un tempo e mantiene a galla i suoi mentre Clyburn e Shengelia si mettono in proprio nella metà-campo offensiva.

Banchi chiama a raccolta i suoi per il finale e arriva la risposta di maturità che cercava: parziale aperto marchiato da Morgan e Shengelia e il match va ai titoli di coda sul 96-87.

La finale in programma domani alle ore 18.00 vedrà sfidarsi, ancora una volta, le due regine indiscusse del basket italiano.

MvP del match: ZACH COPELAND (30 punti, con 7 su 10 da 3, 3 su 6 da 2, 3 su 6 ai liberi; 2 rimbalzi, 4 palle recuperate e 2 assist.)

TABELLINI

Virtus Bologna: Belinelli 9, Clyburn 13, Morgan 13, Pajola, Hackett 13, Tucker, Grazulis NE, Akele NE, Diouf 2, Zizic 11, Shengelia 21, Polonara 10

Napoli Basket: Saccoccia NE, Mabor, Woldetensae 3 , Treier 8, Pangos 15, Manning 11, Hall 4, Williams 6, Dreznjak 2, Totè 8, Copeland 30, De Nicolao NE.

