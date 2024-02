Alla fine i Detroit Pistons hanno deciso di tagliare Danilo Gallinari

La carriera di Danilo Gallinari è stata un po’ in uno stato di limbo da quando, a gennaio, è stato ceduto dai Washington Wizards ai Detroit Pistons. Gallinari ha giocato 6 partite per Detroit, con una media di 8,7 punti a gara. Tuttavia, stando alle ultime notizie, sembra che i suoi giorni nella Motor City stiano per finire.

I Detroit Pistons hanno rinunciato a Gallinari, secondo quanto riportato dall’insider NBA Shams Charania di Stadium e The Athletic, nonché da James L. Edwards III di The Athletic, su X, la piattaforma di social media precedentemente chiamata Twitter. Secondo Charania, il big man inizierà a incontrare le squadre nella sua nuova free agency.

The Pistons are waiving forward Danilo Gallinari, sources tell me and @JLEdwardsIII. Gallinari is expected to begin free-agent meetings on Friday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 9, 2024