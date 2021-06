A Ben Simmons non interessa aver perso il premio di Difensore dell’anno

La star NBA dei Philadelphia 76ers, Ben Simmons, non ha vinto il premio di Difensore dell’anno per la stagione 2020-2021, finendo secondo ma molto dietro il vincitore Rudy Gobert. Tuttavia, secondo il regista dei Sixers, a lui importa veramente poco di questa sconfitta.

Dopo aver aiutato i Sixers a passare in vantaggio per 2-1 nella loro serie di playoff con gli Atlanta Hawks, a Simmons è stato chiesto della sua sconfitta al DPOY. In una risposta piuttosto secca, la guardia australiana è stata timida e ha sottolineato di non essere concentrata sui premi individuali. Tuttavia, non ha dimenticato di congratularsi con il grande uomo degli Utah Jazz.

“Congratulazioni a Rudy Gobert. Non sono molto interessato ai premi individuali. Voglio vincere il titolo NBA”, ha detto Ben Simmons a Derek Bodner di The Athletic.

Ben Simmons ha ottenuto 15 voti come primo, 67 come secondo e 11 come terzo posto per il premio di Difensore dell’anno. Il risultato è quindi di 287 punti per la stella dei Sixers, cioè 177 punti dietro il totale di Gobert. Il centro dei Jazz ha ottenuto 84 voti per il primo posto, più che sufficienti per dominare il resto del contest.

