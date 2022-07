A che punto è la costruzione della statua in memoria di Kobe Bryant?

Sono passati due anni e mezzo dalla morte di Kobe Bryant. Tuttavia, la sua memoria e la sua eredità rimangono forti come sempre. Questo non può essere più vero per la proprietaria dei Los Angeles Lakers, Jeanie Buss, che a sua volta aveva una stretta relazione personale con il Black Mamba prima della sua prematura scomparsa.

Di recente, Buss ha fornito un aggiornamento sulla costruzione della statua tributo di Kobe Bryant. Jeanie Buss ha chiarito abbondantemente che questa rimane una priorità per i vertici della squadra:

“Sono tutte cose di cui stiamo discutendo internamente”, ha detto Buss, tramite Mark Medina di NBA.com. “Stai tranquillo, non abbiamo dimenticato nulla. Ma deve essere fatto nel modo giusto e al momento giusto”.

Come ha detto Jeanie, ora si tratta solo di tempismo. I Lakers non hanno alcuna intenzione di dimenticare Kobe Bryant e tutto quello che ha fatto per la franchigia e per la città. Sembra che Buss si occupi personalmente di fare in modo che l’organizzazione sia in grado di onorare la leggenda scomparsa nel miglior modo possibile.

Jeanie Buss ha anche parlato di quanto si rammarichi di non avere più Kobe in giro. Bryant è stato una figura influente all’interno della franchigia e non possiamo fare a meno di provare un certo grado di tristezza ogni volta che pensiamo a lui:

“La persona che mi manca di più è Kobe. Ci manca la sua voce, la sua amicizia e tutto ciò che ci è stato portato via quando l’abbiamo perso. Quello che so è che i fan dei Lakers si sentono come me”.

Sono parole molto toccanti nelle quali ci riconosciamo assolutamente. Vorremmo tutti quanti che Kobe Bryant fosse ancora tra noi e una statua non basterà per riportarlo in vita.

