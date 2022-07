I Phoenix Suns hanno appena preso una decisione importante che avrà un enorme impatto sul futuro di questa franchigia. Dopo aver visto cosa aveva da offrire il mercato per il big man Deandre Ayton – una offer sheet degli Indiana Pacers per un importo di 133 milioni di dollari in quattro anni – i Suns hanno deciso di pareggiare questa offerta.

Questo rumors arriva direttamente Shams Charania di The Athletic:

I Phoenix Suns hanno pareggiato l’offerta quadriennale degli Indiana Pacers con un’offerta da 133 milioni di dollari per Deandre Ayton, affermano fonti a @TheAthletic @Stadium. Ayton rimarrà a Phoenix.

The Phoenix Suns have matched the Indiana Pacers’ four-year, $133 million maximum offer sheet on Deandre Ayton, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ayton stays in Phoenix. — Shams Charania (@ShamsCharania) July 15, 2022

Questa è una grande sorpresa, considerando come i Suns in precedenza abbiano fornito tutte le indicazioni che non erano disposti a estendere l’accordo di Ayton.

Il 23enne è stato coinvolto in un battibecco molto pubblicizzato con coach Monty Williams durante la sconfitta di fine stagione di Phoenix contro i Dallas Mavericks nelle semifinali della Western Conference e, a quel punto, sembrava che fosse solo questione di tempo prima che Ayton prendesse una nuova strada.

Eppure hanno deciso di non lasciarsi scappare il centro classe 1998 draftato ormai 4 estati fa proprio dai Phoenix Suns.

