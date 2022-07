NBA Summer League, altra nottata molto complicata per i nostri ragazzi

Continua l’NBA Summer League di Las Vegas e i nostri ragazzi continuano a far fatica a mettersi concretamente in mostra.

Ennesima sconfitta per i Dallas Mavericks di Alessandro Pajola, questa volta contro i Milwaukee Bucks. Il classe 1999 della Virtus Bologna è partito in quintetto anche in questa circostanza. Ma nemmeno questa notte ha lasciato particolarmente il segno perché, è vero che ha smazzato 3 assist, è verso che ha messo a segno una bomba nell’unico tentativo di conclusione che si è preso, ma non è proprio un qualcosa di ineguagliabile in circa 16 minuti di utilizzo.

Anche Matteo Spagnolo ha perso perché i Minnesota Timberwolves si sono arresi 102 a 83 di fronte ai Brooklyn Nets. Numeri analoghi del classe 2003 pugliese di proprietà del Real Madrid a quelli di Pajola: 2 punti e 2 assist in 13 minuti di impiego.

In generale abbiamo notato che entrambi i giovani prospetti del nostro basket fanno fatica a fare canestro, cosa che succede molto meno in Serie A e in condizioni rodate dove ti alleni tutti i giorni, sempre con gli stessi compagni. Sia Pajola sia Spagnolo comunque giocheranno in Europa la prossima stagione, con il primo che rimarrà alla Virtus mentre il secondo sta cercando collocazione tra l’Italia e la Spagna.

Stiamo a vedere se nel giro di un paio di stagioni riusciranno ad affermarsi a livello europeo così da strappare una chiamata NBA, nonostante questa Summer League poco esaltante.

