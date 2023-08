A Manila è già Hollis-Jefferson mania, partono i cori “Kobe, Kobe” mentre è in lunetta

Rondae Hollis-Jefferson è stato finora, a livello personale, uno dei migliori giocatori di queste prime due giornate di FIBA World Cup. Naturalizzato con la Giordania, l’americano ha segnato 24 punti alla prima partita contro la Grecia e oggi addirittura 39 contro la Nuova Zelanda.

RONDAE HOLLIS-JEFFERSON.

38 POINTS.

AND-ONE THREE-POINTER TO SEND IT TO OVERTIME.#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/i5qW7E6fAI — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 28, 2023

Per sua sfortuna la Giordania ha perso entrambe le gare, venendo quasi sicuramente eliminata dal torneo visto che l’ultima partita sarà contro Team USA. Ma oltre alle prestazioni in campo, Hollis-Jefferson è andato virale sui social per via del suo look e del suo nuovo stile di gioco, molto simile a quello di Kobe Bryant.

Si badi bene, nessuno sta paragonando Hollis-Jefferson, in grado di rimanere solo per pochi anni un role player in NBA, al Black Mamba. Se ne fa solo un discorso estetico, tra testa quasi rasata e fascetta sull’avambraccio, e movenze, oltre al numero di maglia, proprio il 24.

La somiglianza è stata finora talmente marcata che contro la Nuova Zelanda, mentre si trovava in lunetta, il pubblico di Manila ha iniziato ad intonare il coro: “Kobe, Kobe!”.