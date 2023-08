Seconda vittoria consecutiva di Team USA che passeggia contro la Grecia

GRECIA – USA 81-109

(19-23, 18-27, 19-29, 25-30)

Avvio energico per gli uomini di Itoudis con le realizzazioni in rapida successione di Walkup e Papagiannis ma gli USA rispondono colpo su colpo riuscendo a mettere il naso avanti grazie alle triple di Ingram e Jackson Jr (10-12). La Grecia rimane agganciata al puntggio grazie ad uno scatenato Papagiannis in grado di siglare nei primi 10′ minuti ben 11 punti con 5/5 dal campo e il primo quarto si chiude sul 19-23 per gli americani. Team USA però fanno la voce grossa nel secondo periodo piazzando un tremendo parziale di 13-0 con le pregevoli giocate di Reaves, Hart e Banchero (25-42). La Grecia dopo aver accusato il colpo e faticando tantissimo a trovare soluzioni in attacco riesce gradualmente a ridurre lo svantaggio arrivando al -13 all’intervallo lungo (37-50).

Il match prende una direzione ben precisa e già definitiva nei primi minuti del terzo periodo: gli USA infatti sommergono completamente i propri avversari grazie ad azioni spettacolari in contropiede ad opera del solito Reaves coadiuvato da Brunson ed una rapida ed eccellente circolazione di palla che permette a Edwards e a Brunson di trovare tiri aperti dalla lunga distanza. Alla fine del terzo periodo il punteggio recita 56-78 per gli Stati Uniti. L’ultimo quarto è puro garbage time con gli USA in totale controllo e Grecia ormai già negli spogliatoi con la testa già proiettata alla prossima e decisiva sfida contro la Nuova Zelanda. Da sottolineare che tutti i giocatori USA sono andati a referto con le ottime prestazioni dalla panchina di Portis e Johnson, segno ulteriore di grande solidità e mentalità vincente per la squadra di Steve Kerr in vista soprattutto per la fase successiva del Mondiale.

Tabellini

Grecia: Papagiannis 17, Rogkavopoulos 14, Walkup 9

USA: Reaves 15, Brunson 13, Edwards 13

Foto: fiba.basketball