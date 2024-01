A volte ritornano: Jordan Theodore firma in EuroLega

Jordan Theodore, nonostante abbia girato mezza Europa nel corso della sua carriera, ha assaporato i parquet di EuroLega solo durante la sua breve e non positivissima esperienza all’Olimpia Milano: 23 partite nella stagione 2017-18, con 11.6 punti di media. Oggi l’americano ha 34 anni e aveva iniziato la stagione al Metropolitans92, club francese dove fino all’anno scorso giocava Wembanyama. Ora però per Theodore si sono riaperte le porte dell’EuroLega, “grazie” all’infortunio di Chris Chiozza che ha portato il Baskonia ad ingaggiarlo.

In 12 gare in Francia, Theodore in questa stagione ha segnato 13.3 punti di media. Dopo l’esperienza a Milano, la point guard americana con passaporto macedone era tornata in LBA con la Reyer Venezia nella stagione 2021-22, ma solo per 13 partite.

In carriera ha vinto un campionato italiano e una Supercoppa (da MVP) con Milano, una FIBA Europe Cup, una Coppa di Turchia e la Coppa Intercontinentale del 2019 con l’AEK Atene. Nella stagione 2016-17 Theodore era stato nominato MVP della Champions League.