Sassari cambia panchina: esonerato Bucchi, ingaggiato Markovic

Dopo la sconfitta di Treviso era nell’aria un probabile cambio sulla panchina della DINAMO SASSARI e le indiscrezioni sono state confermate: Piero Bucchi è ufficialmente esonerato, al suo posto Nenad Markovic, prima esperienza in carriera nel campionato italiano da head coach.

Sassari sta conducendo una stagione abbondantemente sotto le aspettative nonostante i notevoli investimenti della proprietà.

Le due vittorie contro Pesaro e Pistoia avevano, almeno parzialmente, ristabilito una certa serenità nell’ambiente, ma lo spettro della zona retrocessione si è rifatto avanti.

Sassari è una piazza molto ambiziosa: negli ultimi anni è sempre stata protagonista di ottime stagioni culminate con il posizionamento nel cuore della zona play-off. Il cambio di rotta è un segnale che la società dà all’ambiente per smuovere la componente emotiva di una squadra costruita su giocatori di un certo calibro, sicuramente capaci di condurre un ottimo girone di ritorno e raggiungere la zona play-off (ad oggi distante 4 punti, proprio come la zona retrocessione).

Piero Bucchi non ha bisogno di presentazioni, ha fatto la storia del coaching cestistico italiano e siede sulla panchina di Sassari da oltre tre anni, durante i quali ha contribuito alla crescita esponenziale del club. L’esonero è un atto spesso dovuto, che prescinde dal curriculum e dalla bravura di un allenatore, è talvolta l’unico strumento che una società ha per smuovere l’ambiente.

Nenad Markovic vanta una gran carriera europea da giocatore, arrivando a vestire anche la canotta della nazionale Jugoslava e poi bosniaca. E’ un allenatore di medio profilo, con un ottimo bagaglio di esperienza in Turchia, paese in cui ha sviluppato la sua carriera da coach sedendo sulle panchine di Trabzonspor, Pinar Karsiyaka e Gazientep; dal 2021 al 2023 ha allenato in Francia al Digione, e con la nuova nomina è pronto alla prima sfida nel panorama cestistico italiano.

Sassari vuole tornare! In bocca al lupo a coach Markovic!

Foto: Dinamo Sassari

