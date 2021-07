Aaron Baynes scivola in bagno: out per il resto delle Olimpiadi

L’Australia è già sicura di un posto nei quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo, ma per le restanti partite, a partire da domani contro la Germania, dovrà fare a meno di Aaron Baynes. Il centro dei Toronto Raptors, una delle stelle dei Boomers, ha aggravato un precedente infortunio al collo scivolando in bagno, come riportato dal giornalista australiano Damian Ryan.

Baynes aveva fatto la differenza nelle prime due partite, soprattutto contro l’Italia segnando 14 punti.

