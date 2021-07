Non è stato scelto al Draft di ieri notte, ma Mac McClung avrà comunque un’occasione per far parte di un roster NBA. Il giocatore classe 2000, che ha lasciato Texas Tech per diventare pro, ha firmato un contratto con i Los Angeles Lakers per il training camp. Il giocatore ha segnato 15.5 punti di media nell’ultima stagione NCAA e negli anni, fin dal liceo, si è fatto conoscere per il clamoroso atletismo. Nei giorni scorsi McClung aveva svolto un workout con diverse squadre, tra le quali proprio i Lakers che hanno deciso di approfondire questa conoscenza.

After going undrafted, Mac McClung has signed a deal with the Lakers!! 🔥 pic.twitter.com/ibfDA1wbO2 — Ballislife.com (@Ballislife) July 30, 2021

LEGGI ANCHE:

Draft NBA 2021: tutta la scelte in ordine dalla 1a alla 60a