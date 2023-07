Arrivano le decisioni del Tribunale Federale su Paolo Traino, accusato di abusi su minori all’interno del campus della Stella Azzurra Roma.

L’allenatore accusato di pedofilia dalla magistratura è stato giudicato anche dal Tribunale Federale. L’organo di giustizia ha optato per la radiazione. Traino, dunque, non potrà mai più allenare o ricoprire altri ruoli all’interno del basket italiano.

La sentenza è stata emesse sulla base del regolamento di giustizia, in particolare i punti 2 (obbligo di lealtà e correttezza), 44 (violazione dei principi di lealtà e correttezza) e 59 (atti di frode sportiva). In particolare in quest’ultimo articolo si fa riferimento alla pena della radiazione per casi “di particolare gravità ovvero che rechino nocumento all’immagine del movimento cestistico nazionale”.