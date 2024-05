Coach Herbert lascia la Germania, Dennis Schroder non ci sta: “Una VERGOGNA!”

Clima teso all’interno della nazionale tedesca di pallacanestro. La federazione ha annunciato che dopo le Olimpiadi 2024 chiuderà il rapporto con l’allenatore Gordon Herbert. La cosa non è piaciutaper niente a Dennis Schroder.

Herbert ha guidato la Germania alla conquista del Mondiale qualche mese fa. Allenerà la squadra anche ai Giochi Olimpici, dopodiché lascerà la panchina tedesca, a prescindere da quale sarà il risultato ottenuto a Parigi. I giocatori non sembrano aver preso benissimo la notizia e il capitano Schroder ha esternato tutta la sua rabbia.

Penso che sia una vergogna che nessuno della Federazione me ne abbia parlato. Nessuno dei giocatori lo sapeva e credo che in questi casi bisognerebbe sentire il capitano per fare da tramite con i ragazzi. Herbert ci ha guidato in maniera eccellente negli ultimi anni, è un grandissimo allenatore. Ha portato una mentalità nuova, distribuisce in ruoli alla perfezione, la sua gestione è stata fantastica. Ritengo un vero peccato che non possa continuare con noi e gli auguro il meglio.