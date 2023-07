EuroLega, i calendari di Virtus Bologna e Olimpia Milano

Sorteggiati quest’oggi i calendari della stagione 2023/2024 di EuroLega.

Per l’Olimpia Milano un avvio da brividi: esordio in casa del Fenerbahce, poi Maccabi e Olympiacos al Forum, Real Madrid in trasferta a chiudere il primo back to back stagionale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olimpia Milano (@olimpiamilano1936)

Per la Virtus Bologna partenza meno in salita con esordio in casa contro lo Zalgiris, poi Monaco, Alba Berlino, Stella Rossa e Asvel.

I derby si giocheranno il 14 Novembre a Bologna e poi a Milano alla penultima giornata, il 5 Aprile.

IL CALENDARIO COMPLETO