Achille Lonati ha scelto il suo prossimo college: lo annuncia Adrian Wojnarowski

Achille Lonati, astro nascente delle giovanili dell’Olimpia Milano, nella prossima stagione giocherà in NCAA nel college di St. Bonaventure, in Division I. L’azzurro è uno dei migliori talenti del panorama italiano: classe 2007, di ruolo guardia, Lonati ha esordito in EuroLega giocando 2′ contro il Baskonia settimana scorsa, mentre in campionato ha totalizzato una convocazione senza scendere in campo.

Decisamente più prolifico a Oleggio, in Serie B Nazionale, dove Lonati ha segnato 17.2 punti di media nonostante la giovanissima età. Il suo trasferimento a St. Bonaventure è stato orchestrato dall’agente Andrea Grossi e soprattutto da Adrian Wojnarowski, da quasi un anno GM della squadra di basket dell’ateneo che fu la sua alma mater. Lo stesso ormai ex giornalista ha annunciato l’arrivo di Lonati su X, twittando la bandiera italiana con l’emoji di una bomba. Il mese scorso Woj era stato proprio a Milano, in visita alle strutture dell’Olimpia: a questo punto appare chiaro il perché.