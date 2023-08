Addio a Tonino Zorzi, scomparso a 88 anni

Il basket italiano piange la scomparsa di Antonio “Tonino” Zorzi, figura storica del nostro sport, scomparso oggi all’età di 88 anni dopo una vita dedicata alla pallacanestro. Non è un’esagerazione, perché dopo aver giocato tra Gorizia e Varese dal 1950 al 1962, vincendo uno Scudetto in Lombardia, Zorzi è diventato allenatore ed ha seduto in panchina quasi ininterrottamente dal 1963 al 2011.

Tonino Zorzi è stato head coach in piazze importanti come Venezia (3 volte), Reggio Calabria (4 volte), Siena (2 volte), Napoli (2 volte), Pesaro, Avellino, Sassari e Rieti, oltre che nella “sua” Gorizia. Dal 2007 al 2011 ha poi chiuso la carriera come vice tra Avellino, Virtus Bologna e Venezia.

Il suo palmarès da allenatore conta una Coppa delle Coppe nel 1970 con Napoli e 5 promozioni in Serie A di cui 3 con Venezia, oltre alla Coppa Italia del 2008 vinta come assistente ad Avellino. Zorzi è anche membro della Hall of Fame italiana.