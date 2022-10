Adelaide batte Phoenix: infranto record che durava da 7 anni

Continua la preseason NBA e, tra i risultati di questa notte, c’è stata l’incredibile vittoria dell’Adelaide 36ers sui Phoenix Suns per 134 a 124. Non accadeva dal 2015 che una squadra extra americana vincesse una gara amichevole su suolo statunitense. Quella volta furono i turchi del Fenerbahce a farcela contro i Brooklyn Nets, guidati da Zelimir Obradovic in panchina e dal neo arrivato Gigi Datome in campo, insieme a Jan Vesely e compagni.

🇦🇺 Adelaide 36ers is the first non-NBA team to win a preseason game on U.S. soil since 🇹🇷 Fenerbahce beat Brooklyn Nets in October 2015 👀 — BasketNews (@BasketNews_com) October 3, 2022

I grandi protagonisti di questa notte sono stati Antonius Cleveland e Robert Franks, autori rispettivamente di 22 e 32 punti. I migliori in campo dei Suns sono stati DeAndre Ayton e Mikal Bridges con 22 punti a referto a testa, oltre a Cameron Payne, top scorer di serata per gli americani con 23.

Non è indicativo di nulla, si è trattata della prima amichevole stagionale per la franchigia dell’Arizona, avrà tempo e modo per i farsi e raggiungere gli obiettivi che Chris Paul e compagni si sono prefissati per questo 2022-2023. Resta il fatto però che gli australiani di Adelaide hanno infranto un record che durava da più di un lustro, vincendo 134 a 124 al Footprint Center di Phoenix.

