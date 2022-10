Simone Fontecchio, nella notte c’è stato l’esordio nella preason NBA

Questa notte gli Utah Jazz hanno giocato e perso male contro i Toronto Raptors nell’esordio pre-stagionale di Simone Fontecchio.

Da un punto di vista numerico, non una serata da ricordare per il ragazzo ex Baskonia e Berlino, visti i soli 8 minuti e 41 secondi in campo, con 5 punti a referto e 2 rimbalzi nella sconfitta per 114 a 82.

Si è trattato di un vero e proprio assaggio di NBA per Simone Fontecchio, che chiaramente deve scalare le gerarchie in una squadra che cercherà di perdere più partite possibili o almeno così sembra.

L’obiettivo di Fontecchio in questa annata è ambientarsi al mondo NBA e dimostrare di poterci stare a questi livelli.