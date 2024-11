Adem Ljajic senza precedenti: giocherà sia a calcio che a basket per il Novi Pazar

Chi segue abbastanza assiduamente il calcio, si ricorderà sicuramente di Adem Ljajic, attaccante serbo che in Italia ha indossato le maglie di Fiorentina, Roma, Inter e Torino dal 2010 al 2018. In 8 anni, ha realizzato 45 gol nel nostro massimo campionato. Oggi Ljajic ha 33 anni, la sua carriera calcistica è agli sgoccioli ma, com’è risaputo, quando si chiude una porta si apre un portone. Il calciatore serbo sta per diventare anche un giocatore di basket. Anche, perché comunque non smetterà con il calcio.

A settembre Ljajic aveva firmato per la squadra di calcio del Novi Pazar, nella Serie A serba. Ieri la sua agenzia, la Kartal Record, ha annunciato che il serbo ha firmato anche con la squadra di basket del Novi Pazar, militante anch’essa nel massimo campionato nazionale. Insomma Adem Ljajic sarà un caso più unico che raro: giocherà a livello comunque altissimo, facendo due sport diversi contemporaneamente.