Klay Thompson verso il primo ritorno al Chase Center: Draymond Green gli lancia un avvertimento

Mercoledì sera, i Golden State Warriors hanno dimostrato di fare sul serio battendo i campioni in carica dei Boston Celtics 118-112. Una vittoria significativa che ha consolidato il loro record in questo avvio di stagione, portandoli in testa alla Western Conference insieme a Oklahoma City Thunder e Phoenix Suns. Tuttavia, l’attenzione deglii Warriors si sposterà presto sulla prossima sfida, quella contro i Dallas Mavericks dell’ex compagno di squadra Klay Thompson.

Durante l’ultimo episodio del Draymond Green Show con Baron Davis, Green ha fatto riferimento proprio ad un episodio che ha scatenato una certa “rivalità” con Klay Thompson. Parlando di un allenamento recente, Green ha raccontato un episodio che coinvolgeva anche Kyrie Irving, star dei Mavericks. “Stavo facendo esercizi, quando loro sono in palestra entrati dopo di me. Stavo parlando con Kyrie, e Klay si è avvicinato dicendo: ‘Ky, stai parlando con i nemici?’. Gli ho risposto che c’era decisamente qualcosa di serio in quella frase, perché Klay mi aveva detto la stessa cosa” ha raccontato Draymond Green.

Il siparietto ha spinto Green a reagire alla sua maniera: “Quindi, quando lo affronteremo, farò tutto il possibile per batterlo come si deve. Non avrei voluto farlo, ma ora sono pronto a correre dritto contro di lui. Questo è il motivo per cui è nata questa storia”.

Nonostante il tono scherzoso, Green ha ribadito il grande affetto che nutre per il suo ex compagno di squadra, ma ha anche sottolineato che, come tutti in NBA, Thompson scenderà in campo per vincere a qualsiasi costo: “Ovviamente amiamo tutti Klay, ma amare Klay significa anche sapere che verrà qui per ucciderci”.

Appuntamento dunque alla notte italiana tra lunedì e martedì, quando al Chase Center si affronteranno Warriors e Mavericks. Per onorare Thompson, Golden State consegnerà un berretto da capitano nautico a tutti i tifosi presenti: lo stesso che Klay indossava durante le sue note gite in barca nella Baia.