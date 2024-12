Ahmad tarantolato: Pesaro strapazza la Fortitudo 82-61

Prova di forza della Carpegna Prosciutto Pesaro che si prende il match tra due nobili della pallacanestro italiana – trasmesso persino sul grande palcoscenico televisivo di Rai 2 – battendo la Fortitudo Flats Service con un perentorio 82-61. Una vittoria che porta la firma di Khalil Ahmad, indiscusso mattatore della gara con un bottino personale di ben 32 punti (9/15 e addirittura 7/11 da tre per lui). Serata da dimenticare, invece, in casa della Fortitudo che, rimasta senza Kenny Gabriel dal secondo quarto (problema al ginocchio destro per lo statunitense), ha a lungo litigato con le percentuali al tiro (34% complessivo dal campo), trovando di fatto nel solo Pietro Aradori (25 punti) una bocca da fuoco adeguata a provare a restare aggrappata al match quantomeno nei 20’ iniziali. Nella ripresa, infatti, la corsa pesarese è ripartita e per Bologna non c’è più stata storia.

Lo show Ahmad è cominciato già nel primo quarto, nel quale lo statunitense della Vuelle ha mandato a bersaglio le prime cinque tentate, punendo una difesa fortitudina a tratti troppo permissiva e facendo via via lievitare il vantaggio biancorosso fino al +15 (26-11). Dopo i 17 punti mandati a bersaglio nei primi 10’, l’ex Ostenda non si è però fermato scoccando altre due bombe e spingendo i suoi fino al +18. Toccato il fondo, Bologna, ha abbozzato una buona reazione che è stata ispirata da Pietro Aradori, il quale nel solo secondo quarto ha mandato a bersaglio 15 punti riportando l’Aquila in singola cifra di svantaggio all’intervallo lungo (44-37). Una risalita che si è però arenata al termine della prima metà di gara, perché la Vuelle dopo l’intervallo, con il ritorno in campo di Ahmad, ha ripreso a macinare magistralmente gioco e non si è più voltata indietro alzando l’asticella del massimo vantaggio fino al +25 prima degli ultimi canestri felsinei, che hanno reso il passivo finale meno pesante nell’aritmetica ma non nella sostanza.