D’Angelo Russell addio, i Lakers lo cedono ai Nets: i dettagli della trade

I Los Angeles Lakers sono riusciti a inserire D’Angelo Russell in uno scambio, come stavano provando a fare da oltre un anno. Poco fa è arrivata dagli USA la notizia di una trade tra i giallo-viola e i Brooklyn Nets, dove Russell tornerà dopo la parentesi positiva tra il 2017 e il 2019. In cambio i Lakers ottengono Dorian Finney-Smith, che era finito sul mercato, ma i due giocatori non sono gli unici asset coinvolti.

Oltre a Russell, i Lakers spediscono a Brooklyn anche Maxwell Lewis e ben 3 scelte del secondo turno al Draft (2027, 2030 e 2031). I Nets invece, oltre a Finney-Smith, mandano ai Lakers anche Shake Milton.

Per riassumere:

LAL riceve: Dorian Finney-Smith, Shake Milton

BKN riceve: D’Angelo Russell, Maxwell Lewis e 3 scelte del secondo turno al Draft (2027, 2030, 2031)

Lo scambio non ha solo un impatto sul campo, ma anche sul salary cap: i Lakers risparmiano 15 milioni di dollari di luxury tax e scendono di 3.5 milioni di dollari sotto il second apron.

Finney-Smith ha un contratto potenzialmente fino al 2026, visto che in estate potrà sfruttare una Player Option da 15.4 milioni di dollari. Russell invece è nell’ultimo anno di contratto e i 18.6 milioni di dollari in scadenza potrebbero fare gola per eventuali altri scambi nelle prossime settimane.