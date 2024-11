Fortitudo straripante: Avellino travolta 92-64

Se due indizi fanno una prova, la cura Caja comincia a dare i primi effetti balsamici in casa della Fortitudo Flats Service Bologna che, nel recupero della settima giornata, travolge 92-64 Avellino e centra la seconda vittoria di fila dall’arrivo del coach pavese. Al PalaDozza è andato in scena un vero e proprio monologo della Fortitudo, trascinata da una grande prova corale su entrambe le metà del campo: in difesa i biancoblù hanno tenuto gli irpini a 19/42 al tiro, mentre a tracciare la rotta in fase offensiva ci hanno pensato Riccardo Bolpin con 16 punti, Kenny Gabriel con 13 e 10 rimbalzi, e Deshawn Freeman (14 punti). Più che positive, però, anche le prestazioni di Leo Menalo (10 punti) e Leonardo Battistini.

Tutto davvero troppo facile per l’Aquila, che mandato a bersaglio otto dei primi nove tiri tentati (4/4 dalla lunga distanza) e, trascinata dal duo Bolpin-Gabriel ha subito scavato un solco profondo chiudendo la prima frazione con 30 punti segnati e 12 di vantaggio (30-18). Tanto è bastato ai felsinei per fiaccare le deboli resistenze di una Avellino che nel secondo quarto è definitivamente crollata incassando un ulteriore 21-6 di parziale che ha fatto schizzare la Flats Service a +27. Un cuscinetto di vantaggio capace di rendere la ripresa una pura passerella dei biancoblù, capaci di toccare addirittura il +39 a pochi minuti dalla fine, prima di alzare un po’ le mani dal manubrio e consentire ad Avellino di rendere meno amaro sul piano aritmetico il ko.