I Lakeland Magic hanno vinto il titolo di G-League dominando in finale contro Delaware

Vittoria netta per i Lakeland Magic nella finale di Playoff della stagione di G-League, giocatasi proprio a Orlando, in una “bolla” simile a quella NBA della passata stagione. I Magic hanno vinto 97-78 contro i Delaware Blue Coats, l’affiliata dei Philadelphia 76ers.

In una gara mai in discussione, il miglior marcatore alla fine è stato Devin Cannady con 22 punti, eletto MVP della finale, mentre per Delaware ci sono stati 18 punti di Isaiah Joe.

hoist it. the @LakelandMagic are your NBA G League Champions 🏆 #NextIsNow pic.twitter.com/xaTqNL3GNM — NBA G League (@nbagleague) March 11, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.