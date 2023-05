Nick Nurse sarà il prossimo coach dei Philadelphia 76ers

Tra Philadelphia 76ers e Phoenix Suns, le due squadre che lo avevano tra i propri finalisti per la panchina, Nick Nurse alla fine ha scelto i primi. Sostituirà lui Doc Rivers come allenatore di Philly, con il difficile compito di portare Joel Embiid e (forse) James Harden avanti nei Playoff.

Nurse era stato licenziato da Toronto al termine di questa stagione, conclusa con l’eliminazione nel Play-in. Nel 2019 il tecnico aveva vinto il titolo NBA con i Raptors, sua prima e finora unica squadra allenata nella Lega. Per Nurse, prima di Toronto, una lunga gavetta tra Belgio, Regno Unito e G-League.

Dopo il titolo vinto nel 2019, Nick Nurse ha centrato i Playoff solo due in 4 anni in Canada, venendo eliminato una volta al secondo round e una volta al primo.

ESPN Sources: Nick Nurse has reached an agreement to become the next coach of the Philadelphia 76ers. Nurse — who won an NBA championship and a coach of year award with Toronto — now gets to coach the 2023 MVP Joel Embiid. pic.twitter.com/SrsXhzx7Y3

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 29, 2023