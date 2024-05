Alessandro Gentile, il suo prossimo club giocherà in Serie A2?

Oggi la Givova Scafati ha annunciato di aver esercitato l’uscita dal contratto con Alessandro Gentile, lui che aveva firmato un accordo biennale con i campani solo l’estate scorsa.

Secondo quanto si vocifera nell’ambiente, il classe 1992 potrebbe essere nelle mire della Reale Mutua Torino in Serie A2 che ha appena annunciato Matteo Boniciolli come nuovo coach, lui che ha lasciato la stessa Scafati in cui ha giocato quest’anno Alessandro Gentile.

C’è chiaramente una richiesta economica importante da parte del giocatore da esaudire e questo potrebbe frenare la trattativa, soprattutto perché Gentile scenderebbe di categoria per continuare a essere allenato dall’ex Scafati, Pesaro e Fortitudo Bologna.

Stiamo a vedere quello che accadrà nelle prossima settimane e se davvero la trattativa che vuole Ale Gentile prenderà piede. Non è comunque una trattativa semplice ma Gentile ci ha dimostrato che, se vuole andare in un posto o vuole essere allenato da un determinato coach, alla fine ci va, nonostante tutto.

Qualora ci dovessero essere degli aggiornamenti relativi a questa trattativa, naturalmente vi aggiorneremo live nei prossimi giorni. Al momento ci sentiamo di dire che è una situazione da tenere monitorata.

Leggi anche: I tre quintetti All-NBA e un altro INCREDIBILE record di LeBron James