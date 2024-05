Mohamed Dabone a 12 anni ha iniziato a dominare anche il Next Gen Tournament di EuroLega

Qualche mese fa il nome di Mohamed Dabone, prodotto della cantera del Barcellona, era iniziato a circolare per via del suo dominio assoluto nella Minicopa, torneo giovanile spagnolo U13. La particolarità del giocatore è che è alto 208 centimetri nonostante non abbia ancora compiuto 13 anni. La sua stazza e il suo già spiccato atletismo gli hanno permesso di svettare sui pari-età, ma ora i problemi per gli avversari sono iniziati anche al piano superiore. Dabone è infatti parte del roster con cui il Barça sta affrontando l’Adidas Next Generation Tournament di EuroLega a Berlino, il più prestigioso torneo giovanile europeo che si disputa in concomitanza con le Final Four.

Dabone ha esordito oggi contro l’Alba Berlino in un semplice successo dei blaugrana 118-46. Il classe 2011 è rimasto in campo solo 12′ ma ha segnato la bellezza di 21 punti con 8/11 al tiro in una competizione a cui partecipano gli Under 18. Insomma, a 12 anni il centro nativo del Burkina Faso già sovrasta colleghi di 5 anni più grandi.

12 Year Old 6’10 center Mohamed Dabone was unstoppable today 21 points 6 rebounds (9/12 FG) in only 12min for @FCBbasket in @euroleague ANGT u18 Tournament 🔥 (via @euroleague ) pic.twitter.com/ipVAnF5q0i — Swish Cultures (@swishcultures_) May 23, 2024

Tra le fila del Barcellona, Mohamed Dabone non è stato l’unico a far sgranare gli occhi. Il nostro Dame Sarr ha chiuso con 14 punti, 6 rimbalzi e 6 assist, mentre l’altra stellina, Kaspars Jakucionis ha smazzato ben 17 assist, nuovo record del torneo.