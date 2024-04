Alex Caruso, infortunio serio causato da un compagno

I Chicago Bulls hanno vinto il loro primo Play-in, contro gli Atlanta Hawks, grazie a 42 punti di Coby White. Si sono così guadagnati la chance di giocarsi l’ottavo seed nei Playoff in una gara secca contro i Miami Heat domani.

Se gli Heat potrebbero essere privi di Jimmy Butler, i Bulls quasi sicuramente dovranno fare a meno di Alex Caruso. La guardia di Chicago, una delle ancore difensive della squadra di coach Donovan, ha riportato una seria distorsione alla caviglia destra nel corso della partita contro Atlanta. La beffa è che Caruso si è infortunato in uno scontro con Andre Drummond, suo compagno.

Nel corso del secondo quarto, durante un rientro difensivo, Drummond ha calpestato il piede di Alex Caruso, che è rimasto a terra e poi ha lasciato il campo. L’ex Lakers è successivamente rientrato, ma ha definitivamente abbandonato la partita nel terzo periodo, chiudendo con 17′ giocati.

Alex Caruso suffered an apparent injury after this collision with Andre Drummond.

He has yet to return to the game. pic.twitter.com/5Uc4c0WiKk

