Donte DiVincenzo non potrà vincere il MIP per soli 9 secondi

Donte DiVincenzo è stato tra i protagonisti della grandiosa stagione dei New York Knicks, capaci di vincere 50 partite e chiudere al secondo posto nella Eastern Conference. Il giocatore, che negli ultimi mesi è stato accostato anche alla Nazionale italiana come possibile naturalizzato, ha segnato 15.5 punti di media: 6.1 in più della passata stagione ai Golden State Warriors.

Per questo motivo DiVincenzo sarebbe stato un candidato perfetto per il premio di Most Improved Player. Sarebbe stato, perché il realtà la guardia dei Knicks non potrà essere votato per non aver raggiunto i criteri decisi l’anno scorso dalla NBA.

Per disincentivare il load management, la Lega ha infatti deciso che, per venire candidati ad uno dei premi individuali, bisogna giocare un minimo di 65 partite, ma una partita viene conteggiata solamente se si rimane in campo 20′. DiVincenzo di partite ne ha giocate addirittura 81, ma solo in 62 di queste ha raggiunto i 20′. Da ottobre a gennaio infatti Donte aveva un ruolo meno cruciale nel roster di Tom Thibodeau: solo da gennaio in poi, anche “grazie” ad alcuni infortuni dei compagni, DiVincenzo ha iniziato a giocare di più, fino ai 39.9 minuti di media ad aprile e ai 53′ giocati nell’ultima gara stagionale contro Chicago.

La beffa è ancora più grande perché la NBA ha deciso di inserire anche un minimo margine: le partite da almeno 20′ devono essere 62, ma sono permesse due gare “bonus” che vengono conteggiate a patto che il giocatore sia rimasto in campo tra i 15 e i 20 minuti. Questo particolare aggiunge altre 2 partite al totale di DiVincenzo, che arriva così a quota 64. La decisiva 65° partite che sarebbe potuta contare risale al 29 dicembre: una partita contro Orlando in cui il giocatore dei Knicks è rimasto in campo… 19 minuti e 51 secondi. Insomma, se quel giorno Thibodeau lo avesse schierato per 9 secondi in più, forse DiVincenzo avrebbe vinto il MIP.