All Star Game 2022, i 10 titolari: LeBron James e Kevin Durant capitani

Nella notte italiana, in diretta su TNT, sono stati annunciati i 10 giocatori che saranno titolari al prossimo All Star Game, che si terrà a Cleveland il 20 febbraio 2022. Come ormai quasi sempre negli ultimi 10 anni, LeBron James è risultato il giocatore più votato della propria Conference e per questo sarà uno dei due capitani che sceglieranno come saranno ripartiti i 24 convocati durante il solito speciale Draft trasmesso in televisione. L’altro capitano, perché più votato nella Eastern Conference, sarà Kevin Durant.

Per quanto riguarda i 5 giocatori scelti ad Ovest, oltre a LeBron, ci sono Steph Curry, Nikola Jokic e per la prima volta nella loro carriera Ja Morant e Andrew Wiggins. Ad Est invece, oltre a KD che però probabilmente non sarà della partita per l’infortunio al ginocchio, sono stati scelti Trae Young, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid e DeMar DeRozan. Quest’ultimo torna all’All Star Game per la prima volta dal 2018, quando giocava ancora a Toronto.

I titolari sono stati scelti con una media tra i voti dei tifosi (che pesano il 50% del totale), dei media (25%) e dei giocatori stessi (25%). Piccola statistica: nessuna delle due capoliste attuali, Heat a Est e Suns a Ovest, ha un giocatore titolare all’All Star Game. Gli Warriors sono l’unica squadra ad averne due (Curry e Wiggins).