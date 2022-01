Qualche giorno fa Jose Alvarado, un signor nessuno fino a quel momento, era stato sorprendentemente l’MVP di una vittoria dei New Orleans Pelicans al Madison Square Garden. Grazie alle assenze di NOLA, Alvarado sta trovando spazio, nonostante non sia stato scelto al Draft e abbia giocato finora solo 20 gare. Ieri notte, quando New Orleans ha affrontato i Philadelphia 76ers, il playmaker è venuto allo scontro con Joel Embiid, di tutt’altra stazza.

Entrambi hanno ricevuto un fallo tecnico, che corrisponde anche ad una successiva multa da parte della NBA (in questo caso 2.000 dollari). Embiid, che guadagna infinite volte più di Alvarado, ha deciso di fare un bellissimo gesto: ha contattato l’avversario e gli ha comunicato che avrebbe coperto economicamente anche la sua multa. Il giocatore dei Pelicans ha infatti un two-way contract che gli permette di giocare un massimo di 45 giorni con la franchigia, per uno stipendio annuale di circa 462.000 dollari.

Pels guard Jose Alvarado said Joel Embiid reached out and is going to cover his fine for the double tech they each picked up in Tuesday’s game.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 27, 2022